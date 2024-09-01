وفاة اللاعب السابق والمدرب الحالي سول بامبا

توفي عن عمر ناهز 39 عاماً بعد صراع مع المرض

أكد نادي أضنة سبور التركي، أن اللاعب السابق والمدرب الحالي سول بامبا، توفي عن عمر ناهز 39 عاماً بعد صراع مع المرض.

وتدهورت حالة بامبا الذي كان مصاباً بالسرطان قبل مباراة الفريق خارج ملعبه أمام مانيسا يوم الجمعة، ليتم نقله إلى المستشفى حيث توفي لاحقاً.

وكان اللاعب السابق شخصية مميزة في أنديته السابقة، حيث قاد ليدز يونايتد الانجليزي، وقضى خمسة مواسم مع كارديف سيتي الويلزي، الذي بدأ معه مسيرته التدريبية كمساعد للمدرب السابق صبري لموشي في العام 2023.

وكان لاعب ساحل العاج الدولي السابق حريصاً على تولي مهمة التدريب، ولم يذهب إلى تركيا الشهر الماضي إلا ليصبح مدرباً لفريق أضنة سبور من الدرجة الثانية، وهو الذي قضى بعض الوقت في البلاد لاعباً لفريق طرابزون سبور.

وعانى اللاعب والمدرب الإيفواري من السرطان سابقاً خلال مسيرته الكروية، وتم تشخيص إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية في كانون الثاني - يناير 2021 حيث خضع للعلاج الكيميائي.







