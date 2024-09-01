الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

وفاة اللاعب السابق والمدرب الحالي سول بامبا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وفاة اللاعب السابق والمدرب الحالي سول بامبا
A-
A+

كرة القدم

2024-09-01 | 02:54
وفاة اللاعب السابق والمدرب الحالي سول بامبا

توفي عن عمر ناهز 39 عاماً بعد صراع مع المرض

أكد نادي أضنة سبور التركي، أن اللاعب السابق والمدرب الحالي سول بامبا، توفي عن عمر ناهز 39 عاماً بعد صراع مع المرض.  
وتدهورت حالة بامبا الذي كان مصاباً بالسرطان قبل مباراة الفريق خارج ملعبه أمام مانيسا يوم الجمعة، ليتم نقله إلى المستشفى حيث توفي لاحقاً.
وكان اللاعب السابق شخصية مميزة في أنديته السابقة، حيث قاد ليدز يونايتد الانجليزي، وقضى خمسة مواسم مع كارديف سيتي الويلزي، الذي بدأ معه مسيرته التدريبية كمساعد للمدرب السابق صبري لموشي في العام 2023.
وكان لاعب ساحل العاج الدولي السابق حريصاً على تولي مهمة التدريب، ولم يذهب إلى تركيا الشهر الماضي إلا ليصبح مدرباً لفريق أضنة سبور من الدرجة الثانية، وهو الذي قضى بعض الوقت في البلاد لاعباً لفريق طرابزون سبور.
وعانى اللاعب والمدرب الإيفواري من السرطان سابقاً خلال مسيرته الكروية، وتم تشخيص إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية في كانون الثاني - يناير 2021 حيث خضع للعلاج الكيميائي.



وفاة اللاعب السابق والمدرب الحالي سول بامبا

رياضة

كرة القدم

أضنة سبور

سول بامبا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إيرلينج هالاند ومانشستر سيتي يحطمان الأرقام القياسية
فيديو - بغياب ميسي .. سواريز يتألق ويقود انتر ميامي

اقرأ ايضا في كرة القدم

تحليل - هل احتاج برشلونة أصلاً الى سوق الانتقالات؟
03:10

تحليل - هل احتاج برشلونة أصلاً الى سوق الانتقالات؟

تساؤلات كثيرة حول سوق الانتقالات الصيفية التي قام بها برشلونة

03:10

تحليل - هل احتاج برشلونة أصلاً الى سوق الانتقالات؟

تساؤلات كثيرة حول سوق الانتقالات الصيفية التي قام بها برشلونة

قرار مفاجئ - كومو يستغني عن رافائيل فاران
03:07

قرار مفاجئ - كومو يستغني عن رافائيل فاران

كومو يدربه الاسباني سيسك فابريجاس

03:07

قرار مفاجئ - كومو يستغني عن رافائيل فاران

كومو يدربه الاسباني سيسك فابريجاس

بعد الهزيمة (0-7) .. مدرب فالادوليد يقرأ في كتاب برشلونة
03:00

بعد الهزيمة (0-7) .. مدرب فالادوليد يقرأ في كتاب برشلونة

بدأ بيزولانو حديثه بالاعتذار عن الهزيمة الساحقة

03:00

بعد الهزيمة (0-7) .. مدرب فالادوليد يقرأ في كتاب برشلونة

بدأ بيزولانو حديثه بالاعتذار عن الهزيمة الساحقة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024