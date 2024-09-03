حادث سير يؤدي الى بتر ساق حارس المرمى الدولي

تعرض لبتر قدمه إثر حادث مروري خطير

أفادت مصادر طبية أن كريستوبال كامبوس، حارس المرمى التشيلي الدولي، لاعب بريميرا بي التشيلياني، قد تعرض لبتر قدمه، إثر حادث مروري خطير، على أحد الطرق السريعة، التي تلتف حول مدينة سانتياغو دي تشيلي.

وتعرض كامبوس، الذي دافع عن مرمى جامعة تشيلي، لحادث اصطدام الشاحنة الصغيرة الفاخرة التي كان يقودها بأحد الجدران التي تقسم الممرات على الطريق 78 فجراً، على بعد 20 كيلومترا جنوب العاصمة، عندما فقد السيطرة عليها.

وكان حارس المرمى، البالغ من العمر 25 عاماً، قد لعب قبل ساعات كلاعب أساسي في المباراة التي خسرها فريقه أمام ترانساندينو، ووفقاً لضابط دورية النقل والطرق السريعة، فقد تمت الإشارة إلى احتمال تجاوز السرعة.









