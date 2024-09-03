الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

المزيد من التفاصيل حول فضيحة الشريط الجنسي للاعبي ريال مدريد

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
المزيد من التفاصيل حول فضيحة الشريط الجنسي للاعبي ريال مدريد
A-
A+

كرة القدم

2024-09-03 | 01:23
المزيد من التفاصيل حول فضيحة الشريط الجنسي للاعبي ريال مدريد

ظهرت المزيد من التفاصيل حول فضيحة الشريط الجنسي


بعد أشهر من الصمت، ظهرت المزيد من التفاصيل حول فضيحة الشريط الجنسي لقاصرين، والتي تورط فيها لاعبون حاليون وسابقون في ريال مدريد.
واتهم أربعة لاعبين باستغلال "قاصر" بمواد إباحية، بعد قيامهم بتصوير وتوزيع أفعال جنسية بين فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً وأحد هؤلاء اللاعبين، وذلك دون علمها أو موافقتها.
وكشف تقرير حديث من El Confidencial، عن ثلاثة من أسماء المتهمين المتورطين، على الرغم من أن هؤلاء غادروا النادي منذ ذلك الحين، إذ زعم أنّ لاعب تارازونا خوان رودريجيز وأندريس جارسيا، الذي رحل هذا الصيف، وفيران رويز، الذي انضم إلى جيرونا ب هذا الصيف، جميعهم متورطون.
وكان هؤلاء جميعهاً جزءاً من فريق "ريال مدريد C" أو فريق الشباب، وقاموا بمشاركة المواد في عدة محادثات جماعية، وظهرت مؤخّراً بعض رسائل الواتساب التي أكدت أنهم كانوا على علم بعمر الفتاة المعنية.
فقد قال أحدهم "أسوأ شيء هو أنها كانت تبلغ من العمر 16 عاماً"، في حين زُعم أن رودريجيز مازحاً "إذا أخبرتك بعمرها، فسوف تفزع"، وأدلى غارسيا بتعليقات جنسية حول الفتاتين المشاركتين في الفيديو (الأخرى فوق السن)، وتلقى التهنئة من زملائه في الفريق قائلين "المرة المقبلة سنكون معك".
وفي الوقت نفسه، اتُهم رويز بالإدلاء بتعليقات جنسيّة صريحة، ويمضي التقرير في الإشارة إلى أن أكثر من 4 لاعبين متورطون الآن في القضية.
وكان قد تم التحقيق مع اللاعبين المتورطين من قبل الشرطة التي داهمت ملعب تدريب الفالديبيباس وصادرت الهواتف المحمولة، في أحدث حادثة عنف جنسي في كرة القدم الإسبانية، بعد إدانات الاغتصاب ضد داني ألفيس وسانتي مينا.



المزيد من التفاصيل حول فضيحة الشريط الجنسي للاعبي ريال مدريد

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

داني ألفيس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
اتفاقية تعاون - راعي عالمي جديد لبرشلونة

اقرأ ايضا في كرة القدم

اتفاقية تعاون - راعي عالمي جديد لبرشلونة
01:17

اتفاقية تعاون - راعي عالمي جديد لبرشلونة

يتعاون برشلونة مع شركة تدافع عن القيم الأساسية مثل الجودة والابتكار

01:17

اتفاقية تعاون - راعي عالمي جديد لبرشلونة

يتعاون برشلونة مع شركة تدافع عن القيم الأساسية مثل الجودة والابتكار

حادث سير يؤدي الى بتر ساق حارس المرمى الدولي
01:16

حادث سير يؤدي الى بتر ساق حارس المرمى الدولي

تعرض لبتر قدمه إثر حادث مروري خطير

01:16

حادث سير يؤدي الى بتر ساق حارس المرمى الدولي

تعرض لبتر قدمه إثر حادث مروري خطير

فيديو - هدف لهيرموسو في المكسيك بنكهة ميسي !!
01:06

فيديو - هدف لهيرموسو في المكسيك بنكهة ميسي !!

بنكهة الأرجنتيني ليونيل ميسي

01:06

فيديو - هدف لهيرموسو في المكسيك بنكهة ميسي !!

بنكهة الأرجنتيني ليونيل ميسي

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024