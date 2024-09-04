إضراب محتمل للمدربين يخيم على كرة القدم الإسبانية

يخيم إضراب محتمل للمدربين على كرة القدم الإسبانية

يخيم إضراب محتمل للمدربين على كرة القدم الإسبانية لأول مرة، حيث دفع وضع عدم دفع المترتبات المالية بسبب الإقالة من الأندية هؤلاء إلى اقتراح هذا الإجراء للضغط على لجنتهم الوطنية، والتي ستعقد اجتماعا مع الرابطة، وستنقل هذه الإمكانية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

فقد أثارت الحالات الأخيرة لكل من كيكي سيتين وألفارو سيرفيرا مستوى عال من الانزعاج لدى الجزء الأكبر من المدربين، الذين عقدوا اجتماعهم السنوي في لاس روزاس.

وبالفعل، خلال الموسم الماضي، كانت هناك لحظات من التوتر، بسبب عدم الدفع، الذي عاشه بعض المدربين .. والآن، إما أن يتم حل المسألة أو اللجوء الى اقتراح إضراب المدربين.







