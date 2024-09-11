الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

إيكر مونيان خسر 3.3 مليون يورو للعب في الأرجنتين

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إيكر مونيان خسر 3.3 مليون يورو للعب في الأرجنتين
A-
A+

كرة القدم

2024-09-11 | 01:57
إيكر مونيان خسر 3.3 مليون يورو للعب في الأرجنتين

على الرغم من العروض التي تلقاها عندما غادر أتلتيك بلباو، كان شغفه بكرة القدم كبيراً، فأراد التوقيع مع ريفر بلايت، لكن رفض المدرب مارسيلو غالاردو له، دفع بإيكر مونيان للتطلع نحو سان لورينزو، وهو ناد له العديد من الجذور الإسبانية في تاريخه.
أراد مونيان تجربة الدوري الأرجنتيني كثيرا، سعياً الى الشغف الذي يجلبه، لدرجة أنه رفض عروضا أخرى من قطر والمملكة العربية السعودية) بقيمة أعلى بكثير من الناحية المالية، فخسر نحو 3.3 مليون يورو في 16 شهرا.
ويأمل مونيان أن يكون محظوظا مثل اللاعب الإسباني الأسطوري إيسيدرو لانغارا، الذي ولد أيضا في إقليم الباسك، ووصل إلى الأرجنتين هربا من الحرب الأهلية، وفي أول ظهور له مع سان لورينزو، سجل أربعة أهداف ضد ريفر بليت.



إيكر مونيان خسر 3.3 مليون يورو للعب في الأرجنتين

رياضة

كرة القدم

إيكر مونيان

أتلتيك بلباو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فضيحة تضرب اسبانيا .. عقود "موافقة جنسية"
توني كروس يُعلن عن إطلاق ناديه في مدريد

اقرأ ايضا في كرة القدم

مالك تشيلسي عرض مليونين إضافيين لتجنب رقم 13 !!
02:24

مالك تشيلسي عرض مليونين إضافيين لتجنب رقم 13 !!

رفع عرضه بمقدار 2 مليون جنيه إسترليني فقط لتجنب الرقم 13

02:24

مالك تشيلسي عرض مليونين إضافيين لتجنب رقم 13 !!

رفع عرضه بمقدار 2 مليون جنيه إسترليني فقط لتجنب الرقم 13

فضيحة تضرب اسبانيا .. عقود "موافقة جنسية"
01:59

فضيحة تضرب اسبانيا .. عقود "موافقة جنسية"

يستخدمه بعض لاعبي كرة القدم عند ممارسة الجنس مع أشخاص آخرين

01:59

فضيحة تضرب اسبانيا .. عقود "موافقة جنسية"

يستخدمه بعض لاعبي كرة القدم عند ممارسة الجنس مع أشخاص آخرين

توني كروس يُعلن عن إطلاق ناديه في مدريد
01:56

توني كروس يُعلن عن إطلاق ناديه في مدريد

ولد نادي "توني كروس" لكرة القدم

01:56

توني كروس يُعلن عن إطلاق ناديه في مدريد

ولد نادي "توني كروس" لكرة القدم

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024