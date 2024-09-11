إيكر مونيان خسر 3.3 مليون يورو للعب في الأرجنتين

على الرغم من العروض التي تلقاها عندما غادر أتلتيك بلباو، كان شغفه بكرة القدم كبيراً، فأراد التوقيع مع ريفر بلايت، لكن رفض المدرب مارسيلو غالاردو له، دفع بإيكر مونيان للتطلع نحو سان لورينزو، وهو ناد له العديد من الجذور الإسبانية في تاريخه.

أراد مونيان تجربة الدوري الأرجنتيني كثيرا، سعياً الى الشغف الذي يجلبه، لدرجة أنه رفض عروضا أخرى من قطر والمملكة العربية السعودية) بقيمة أعلى بكثير من الناحية المالية، فخسر نحو 3.3 مليون يورو في 16 شهرا.

ويأمل مونيان أن يكون محظوظا مثل اللاعب الإسباني الأسطوري إيسيدرو لانغارا، الذي ولد أيضا في إقليم الباسك، ووصل إلى الأرجنتين هربا من الحرب الأهلية، وفي أول ظهور له مع سان لورينزو، سجل أربعة أهداف ضد ريفر بليت.







