طقم مانشستر سيتي Oasis Kit يثير الجدل

انتقد المشجعون "Oasis Kit" الجديد لمانشستر سيتي

انتقد المشجعون "Oasis Kit" الجديد لمانشستر سيتي بعد أن استضاف رجال المدرب بيب جوارديولا إنتر ميلان في مباراتهم الافتتاحية، التي انتهت سلبية في دوري أبطال أوروبا أول أمس.

وكانت هذه المباراة هي الأولى التي يرتدي فيها اللاعبون طقمهم الرابع، والذي يتم بيعه تحت اسم "بالتأكيد سيتي"، وقد شارك في تصميمه العازف وكاتب الأغاني في فرقة Oasis نويل غالاغر، وهو من أوفى مشجعي النادي.

لكن القميص المستوحى من ألبوم Oasis الأول "بالتأكيد ربما"، لم يلقَ أصداء إيجابيّة بين المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويحتفل غالاغر بمرور 30 عاما على إطلاق ألبوم Oasis الأول، وقد جاء القميص بلونه الأصفر الرئيسي مع أزرق مانشستر سيتي المعتاد، لكن المشجعين اعتبروه أسوأ طقم كرة قدم.





