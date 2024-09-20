الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

طقم مانشستر سيتي Oasis Kit يثير الجدل

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
طقم مانشستر سيتي Oasis Kit يثير الجدل
A-
A+

كرة القدم

2024-09-20 | 04:06
طقم مانشستر سيتي Oasis Kit يثير الجدل

انتقد المشجعون "Oasis Kit" الجديد لمانشستر سيتي

انتقد المشجعون "Oasis Kit" الجديد لمانشستر سيتي بعد أن استضاف رجال المدرب بيب جوارديولا إنتر ميلان في مباراتهم الافتتاحية، التي انتهت سلبية في دوري أبطال أوروبا أول أمس.
وكانت هذه المباراة هي الأولى التي يرتدي فيها اللاعبون طقمهم الرابع، والذي يتم بيعه تحت اسم "بالتأكيد سيتي"، وقد شارك في تصميمه العازف وكاتب الأغاني في فرقة Oasis نويل غالاغر، وهو من أوفى مشجعي النادي.
لكن القميص المستوحى من ألبوم Oasis الأول "بالتأكيد ربما"، لم يلقَ أصداء إيجابيّة بين المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويحتفل غالاغر بمرور 30 عاما على إطلاق ألبوم Oasis الأول، وقد جاء القميص بلونه الأصفر الرئيسي مع أزرق مانشستر سيتي المعتاد، لكن المشجعين اعتبروه أسوأ طقم كرة قدم.


طقم مانشستر سيتي Oasis Kit يثير الجدل

رياضة

كرة القدم

Oasis Kit

مانشستر سيتي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رحيم سترلينج يكتب تاريخاً في دوري أبطال أوروبا
الحكم لم يمنح ميسي بطاقة صفراء مقابل قميصه

اقرأ ايضا في كرة القدم

السعودية تنوي الاستثمار في نادٍ أوروبي كبير
04:09

السعودية تنوي الاستثمار في نادٍ أوروبي كبير

المملكة العربية السعودية مهتّمة بشراء ناد أوروبي كبير آخر

04:09

السعودية تنوي الاستثمار في نادٍ أوروبي كبير

المملكة العربية السعودية مهتّمة بشراء ناد أوروبي كبير آخر

رحيم سترلينج يكتب تاريخاً في دوري أبطال أوروبا
04:07

رحيم سترلينج يكتب تاريخاً في دوري أبطال أوروبا

بعد مشاركته في المباراة التي انتهت بتعادل أرسنال السلبي

04:07

رحيم سترلينج يكتب تاريخاً في دوري أبطال أوروبا

بعد مشاركته في المباراة التي انتهت بتعادل أرسنال السلبي

الحكم لم يمنح ميسي بطاقة صفراء مقابل قميصه
04:00

الحكم لم يمنح ميسي بطاقة صفراء مقابل قميصه

نادراً ما يغيب ميسي عن العناوين الرئيسية

04:00

الحكم لم يمنح ميسي بطاقة صفراء مقابل قميصه

نادراً ما يغيب ميسي عن العناوين الرئيسية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024