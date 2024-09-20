السعودية تنوي الاستثمار في نادٍ أوروبي كبير

المملكة العربية السعودية مهتّمة بشراء ناد أوروبي كبير آخر

كشف تقرير صحفي جديد أنّ المملكة العربية السعودية مهتّمة بشراء ناد أوروبي كبير آخر بغية تحويله إلى أحد أفضل الأندية في العالم.

ونما تأثير المملكة العربية السعودية في كرة القدم بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث اجتذب دوري المحترفين بعضاً من أفضل اللاعبين في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم كريستيانو رونالدو ونيمار جونيور وكريم بنزيمة.

ومن خلال صندوق الاستثمارات (PIF)، استثمرت المملكة العربية السعودية في الأندية الأوروبية من خلال شراء نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في تشرين الاول - أكتوبر 2021، ويشير تقرير جديد إلى أنّها تستعد لشراء ناد أوروبي كبير آخر وتحويله إلى ركن عالمي متفوق.

فقد أفادت الأخبار الأخيرة بأن الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد، ميغيل أنخيل جيل مارين، قد يكون مستعدًا لبيع أسهمه في النادي، ما أدّى إلى اهتمام المملكة بشراءها، ويقال إن جيل مارين ورئيس النادي إنريكي سيريزو يمتلكان نحو 66٪ من أسهم الملكية.

وتأتي هذه الأخبار وسط علاقات متنامية بين النادي والدولة الشرق أوسطية، حيث أصبحت شركة طيران الرياض، الراعي الرسمي لقميص النادي، وأفادت بعض التقارير أنّ صندوق الاستثمارات استفسر عن رعاية ملعب متروبوليتانو، ملعب أتلتيكو مدريد، لحساب الشركة نفسها.











