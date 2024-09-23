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قصة الولد الإفريقي المذهلة .. من خبّاز الى الدوري الإسباني

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قصة الولد الإفريقي المذهلة .. من خبّاز الى الدوري الإسباني
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كرة القدم

2024-09-23 | 00:28
قصة الولد الإفريقي المذهلة .. من خبّاز الى الدوري الإسباني

صبي يبدأ اللعب في الشارع في ضواحي فريتاون

قصة عبد اللاي جمعة باه، تشبه قصة فيلم، وهي واحدة من تلك التي تكون فيها كرة القدم عالمية وكبيرة، لدرجة أنها يمكن أن تحسن حياة عائلة بأكملها، وتحقق أحلاما بدت مستحيلة منذ وقت ليس ببعيد.
صبي يبدأ اللعب في الشارع في ضواحي فريتاون، عاصمة سيراليون، ويساعد أسرته من خلال العمل في مخبز في السوق في حي الكونغو، وينتهي به الأمر باستدعائه بعد خمسة أشهر من قبل ناد تاريخي في واحدة من أفضل بطولات الدوري في العالم.
كان تشينور موسى جالوه، وهو كشاف مواهب في البلد الأفريقي، هو الذي أدرك أن جمعة ليس مجرد شاب آخر يقضي ساعات وساعات مع الكرة عند قدميه كوسيلة الترفيه الوحيدة في أيامه.
في ذلك الوقت، في سن 15 عاما فقط، كان يلعب مع فريق شباب أكاديمية Giant of Freetown، حين فتح جالوه الأبواب أمامه للعب مع AIK Freetong، وهو فريق في الدرجة الثالثة في سيراليون.
في غضون عام واحد فقط، أدرك أنه يواجه شيئا مختلفا عن المعتاد، فتمت إعارته إلى فريتونيان SLIFA، الناشط في الدوري الممتاز في البلاد.
تمت رحلته الأولى إلى أوروبا في العام 2023، عندما شارك في إيطاليا في كأس فياريجيو للشباب مع إف سي كالون، فتم استدعاؤه للمنتخب الوطني لمباراة ودية ضد المغرب وأربع مباريات أخرى، ولكنه لم يشارك.
ساهمت علاقة موسى جالوه مع باتريك مورك، وكيل إدارة كرة القدم العالمية ومقرها أليكانتي، في وصول جمعة إلى كرة القدم الإسبانية، مقتنعا بأن ريال فالادوليد سيحب العديد من اللاعبين الناشطين معه.
في أيار - مايو 2024، سافر باتشو، عضو الأمانة الفنية لفالادوليد إلى إفريقيا لرؤية لاعبي كرة القدم الذين اقترحهم موسى جالوه، ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى أثار جمعة باه اهتمامه، فقرر استعارته مع خيار الشراء، وكان حصول اللاعب على الأوراق للسفر إلى إسبانيا التحدي التالي.
نشأت تعقيدات في الحصول على التأشيرة، بعد توديع والديه وإخوته الثلاثة الأكبر سنا في سيراليون، حيث كانت الخطوة الأخيرة في غينيا، في السفارة الإسبانية في كوناكري، حيث لا طريقة للسماح للاعب كرة القدم بالسفر إلى إسبانيا.
مرة جديدة، واحدة من مصادفات الحياة، قلبت الصعوبات، حيث جعل "مشجع لفالادوليد" الأمور أسهل بأعجوبة تقريبا، ليتمكن اللاعب من الطيران.
منذ ذلك الحين، تم تثبيت جمعة في مقر إقامة اللاعبين الشباب في ريال فالادوليد في باركيسول، وتدرب مع الأحداث، ولعب مباراة مع الفريق الاحتياطي، ثم تم استدعاؤه إلى الفريق الأول، لتصبح الفرصة حقيقية، فشارك أساسياً في التعادل السلبي مع ريال سوسييداد يوم السبت.



قصة الولد الإفريقي المذهلة .. من خبّاز الى الدوري الإسباني

رياضة

كرة القدم

عبد اللاي جمعة باه

ريال فالادوليد

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