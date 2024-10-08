فضيحة جنسية تُشعل كرة القدم التركية

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم سحب الترخيص منهما

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم سحب الترخيص من مراقب المباريات أورهان إرديمير لمدة 45 يوما، ومن الحكمة إليف كارارسلان لمدة 90 يوماً، مع احتمال حرمانهما من الرخصة كلياً، وفقاً للقواعد المحلية، بعد تسببهما بفضيحة جنسية.

وكان قد انتشر على وسائل التواصل فيديو جنسي يجمع كارارسلان، البالغة من العمر 24 عاما، مع إردمير، البالغ من العمر 61 عاما، وقد أفادا لاحقا أن الفيديو مزيف، يهدف الى تشويه سمعتهما، وقد حاولا الطعن في عقوبة الإيقاف، لكن هيئة التحكيم التابعة للاتحاد رفضت ذلك.

وكتبت كارارسلان تدوينة جاء فيها "سيكون أمامي طريق طويل من الناحية القانونية، ولكنني سأجتازه أقوى وأقوى .. أعوّل على دعمكم ومحبتكم في هذه العملية، فالبكاء والتذمر والانزعاج ليست أفعالي، وهذا ليس ما أنا عليه، سأقف وراء قضيتي حتى النهاية، وأنا مجرد واحدة تجاه أولئك الذين يحاولون إيذائي".

أما إردمير، فاعترف وعلّق "على حد علمي، لا توجد أحكام في القواعد تمنع الحكام من الدخول في علاقات رومانسية مع بعضهم البعض، ومن المعروف أن العديد منها انتهت بالزواج، ولا أريد أن أفكر أو أصدق أن إقامة علاقة رومانسية مع شخص من مجتمع حكام كرة القدم يعتبر سلوكا مخزيا لهذا المجتمع".





