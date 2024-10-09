فيديو - ميسي يقتحم عالم العطور ويُقدّم مُنتجه الأول

Leo Messi lanza su nueva fragancia con el eslogan: “Más de lo que vemos”

¿Te la comprarías? pic.twitter.com/zNaXWtHjr0 — Gambyl (@realgambyl) October 8, 2024

استفاد الأسطورة ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأميركي، من عودته إلى الأرجنتين، استعداداً لمواجهتي فنزويلا وبوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026، ضمن منافسات الجولتين التاسعة والعاشرة، للإعلان عن اقتحامه عالم العطور، مُقدّماً العطر الذي يحمل اسمه، وخروجه الى النور بدءاً من يوم غد الخميس.فقد نشر ميسي على إنستغرام وعلى الحساب الرسمي للمنتج الجديد، فيديو أرفقه بعبارة "أنا سعيد جداً بتقديم عطري الأول، وهو متوافر الآن لدى messi fragrances وفي متاجر العطور الرئيسية في العالم، وأتمنى أن ينال إعجابكم".وفي الموقع الرسمي، يتم تقديم خيارين لشراء العطر، أحدهما يتضمن العطر فقط، والآخر يتضمن حقيبة وغسولا للجسم، ويبلغ السعر في الحالة الأولى 105 دولارات، وفي الثانية 120 دولاراً.