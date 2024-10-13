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مبابي يُفضّل ريال مدريد والكرة الذهبية على فرنسا

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مبابي يُفضّل ريال مدريد والكرة الذهبية على فرنسا
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كرة القدم

2024-10-13 | 03:12
مبابي يُفضّل ريال مدريد والكرة الذهبية على فرنسا

تسبب مبابي بجدل واسع بقراره عدم المشاركة مع منتخب فرنسا

تسبب كيليان مبابي بجدل واسع بقراره عدم المشاركة مع منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وهو ما دعمه فيه المدرب ديدييه ديشامب، ما تسبب بانتقادات واسعة، وتم الكشف عن معلومات مهمة للغاية.
فقد ادعى تقرير من فوت ميركاتو أن مبابي طلب من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عدم استدعائه للمباريات الدولية "التي لا معنى لها"، لأنه يريد تجنب الإصابات قدر الإمكان، ولعب أكبر عدد ممكن من المباريات مع فريقه الاسباني، سعياً لتعزيز فرصه في الفوز بأول كرة ذهبية.
ويأمل مبابي في الحصول على هذه الكرة، بعد أن أصبح من شبه المؤكد أن ينالها زميله في ريال مدريد، فينيسيوس جونيور في العام الجاري.
وسيكون ريال مدريد سعيداً إذا كان هذا هو الحال، لأن ذلك يسمح لمبابي بأن يكون جاهزاً ومتاحاً لأكبر عدد ممكن من المباريات هذا الموسم، فيما سيكون المشجّعون في فرنسا غاضبين.




مبابي يُفضّل ريال مدريد والكرة الذهبية على فرنسا

رياضة

كرة القدم

كيليان مبابي

ديدييه ديشامب

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