هالاند يُعلن أنه ينتظر مولوده الاول

كشف هالاند أنه وصديقته ينتظران طفلهما الأول

بعدما سجل ثنائية في شباك سلوفينيا في دوري الأمم الأوروبية، وأصبح الهداف التاريخي لمنتخب النرويج، نشر إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، صورة على إنستغرام، وفوقها رموز تعبيرية تدل على "ولادة طفل"، وأرفقها بكلمة "قريباً".

وكشف هالاند أنه وصديقته إيزابيل هاوجسينج يوهانسن ينتظران طفلهما الأول، وذكرت صحيفة ذا صن الإنجليزية، أنهما كانا صديقين لأكثر من عقد من الزمان، وأن الثنائي بدأ المواعدة عندما كان النرويجي يلعب في بوروسيا دورتموند.

وأشارت صحيفة دايلي ميل، أن الصديقة المراهقة ستقدّم امتحاناتها المدرسية في نيسان - أبريل المقبل، بعد أن انتقلت من منزل والديها بتكتم إلى شقة هالاند في مانشستر.





