الذكاء الاصطناعي: من سيفوز بكأس العالم في النسخ العشرة المقبلة؟

يترقب عشاق كرة القدم النسخة المقبلة من كأس العالم

يترقب عشاق كرة القدم النسخة المقبلة من كأس العالم، التي تُقام للمرة الأولى في ضيافة ثلاث دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال صيف 2026، وللمرة الاولى أيضاً بمشاركة 48 منتخباً.

وإذا كانت كرة القدم متقلبة، فإن ذلك لم يمنع الذكاء الاصطناعي (AI) من توقع البطل، ليس في النسخة المرتقبة وحسب، بل في النسخ العشر المقبلة.

فبحسب الذكاء الاصطناعي، سوف يحافظ منتخب الأرجنتين على لقبه، الذي توج به في قطر قبل أقل من عامين، حين هزم نظيره الفرنسي في نهائي مُثير بركلات الترجيح، بعد التعادل الإيجابي (3-3).

وفي نسخة 2030، سينتزع المنتخب البرازيلي اللقب، ليستعيد العرش بعد غياب طويل سيدوم لنحو 28 عاما، فيما توقع الذكاء الاصطناعي أن يُتوج المنتخب الفرنسي باللقب في نسخة 2038 ، ثم ألمانيا وإسبانيا وإنجلترا وهولندا وإيطاليا توالياً.

وتوقع (AI) تتويج منتخب نيجيريا باللقب، كأول منتخب من خارج أوروبا وأميركا الجنوبية في تاريخ كأس العالم، وذلك في نسخة 2058، قبل أن تعود الكأس إلى أحضان الأرجنتين في 2062.





