فيديو - "المجنون العاشق" اشترى 20 قميصاً لبرشلونة لقاء 8000 يورو

اشترى 20 نسخة من قميص الفريق المخصص لمباراة الكلاسيكو

فاجأ مشجع لنادي برشلونة الجميع بشراءه 20 نسخة من قميص الفريق المخصص لمباراة الكلاسيكو المقررة بمواجهة الغريم الأزلي ريال مدريد، في السادس والعشرين من تشرين الأول - أكتوبر الجاري، على ملعب سانتياغو بيرنابيو في مدريد، في قمة الدوري الإسباني.

وكان برشلونة خصص قميصاً بتصميم استثنائي لمباراة الكلاسيكو، سيحمل على صدره اسم الفرقة الغنائية العالمية (Coldplay)، في ترجمة لبند في العقد مع شركاء منصة "Spotify" العالمية، حيث جرى القيام بالأمر نفسه مع KAROL G وThe Rolling Stones وROSALحA وDrake.

وقام المشجع بشراء 20 من النسخة المخصصة للكلاسيكو، ودفع نحو ثمانية آلاف يورو مقابل القميص الذي سيحمل شعار فرقة (Coldplay)، المستوحى من ألبومها العاشر (Moon Music)، ليصفه المتابعون بأنه "مجنون وعاشق".



