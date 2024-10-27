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كيف تسبب كارلو أنشيلوتي في السقوط المدوّي لريال مدريد؟

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كيف تسبب كارلو أنشيلوتي في السقوط المدوّي لريال مدريد؟
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كرة القدم

2024-10-27 | 08:31
كيف تسبب كارلو أنشيلوتي في السقوط المدوّي لريال مدريد؟

هل يعيش المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي مرحلة من الإشباع؟

هل يعيش المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي مرحلة من الإشباع؟، سؤال هام تردد في أروقة الصحافة الإسبانية، فهو لم يكن في وضع أفضل من لاعبيه، ونال ثلاث درجات فقط في تقييم صحيفة ماركا المدريدية الشهيرة.
فبعد شوط أول سلبيّ النتيجة، ظهر ريال مدريد مهلهلاً في النصف الثاني، ولم يخلق أي فرصة للعب، وفشل في التصرف مع هجمات "البارسا"، لتنتهي المباراة بالانتصار الساحق (4-0) للفريق الكاتالوني في ملعب سانتياغو برنابيو في الكلاسيكو، ويتأخر في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفرق ست نقاط عن برشلونة.
وفيما قال الألماني هانسي فليك، مدرب برشلونة، أنه خاطر قليلاً ليفوز على ريال مدريد، غابت المخاطرة تماماً عن أنشيلوتي، سواء في التشكيلة التي كانت متوقعة تماماً، وفي التبديلات أيضاً، التي لم تُغيّر شيئاً من الواقع المزري.
وطالبت ماركا المدرب كارلو أنشيلوتي من جديد بإعادة الانجليزي جود بيلينغهام الى الجانب الأيسر من الملعب والكفّ عن التلاعب بمركزه، واعادة الأوروغواياني فيدي فالفيردي الى الجهة اليمنى، كي يستعيد كل منهما بريقه من جديد.






كيف تسبب كارلو أنشيلوتي في السقوط المدوّي لريال مدريد؟

رياضة

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برشلونة

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سانتياغو برنابيو

الكلاسيكو

الدوري الإسباني

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أسباب سقوط ريال مدريد المُهين أمام برشلونة

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