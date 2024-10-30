فيديو - مشجع سبورتنج العجوز باكياً .. فما هو السبب؟

😢🇵🇹 A Sporting fan was in tears after finding out Ruben Amorim will be leaving soon to join Manchester United... pic.twitter.com/lfll5rfhnn — EuroFoot (@eurofootcom) October 29, 2024

انفجر أحد مشجعي سبورتنج لشبونة بالبكاء عندما سئل عن انتقال المدرب البرتغالي روبن أموريم المحتمل إلى مانشستر يونايتد.وبرز المدرب البرتغالي كمرشح لتولي المسؤولية في أولد ترافورد بعد إقالة الهولندي إريك تن هاج، إذ يقال إنّ يونايتد حسم أمر التعاقد مع أموريم، ويُنجز حالياً الاتفاق مع متصدر الدوري البرتغالي، مع احتمال تفعيل البند الجزائي البالغ عشرة ملايين يورو.وتوافد المشجعون الى ملعب خوسيه ألفالادي قبل مباراة فريقهم ضد ناسيونال، وسألتهم وسائل اعلام عن مستقبل أموريم، فانفجر أحدهم بالبكاء ولم يتمكن إلا من قول بضع كلمات، قبل أن يشبك يده على فمه، ثمّ يمسح الدموع من عينيه.ويعتبر أموريم شخصية مشهورة بين المشجعين، بعد أن قاد سبورتنج إلى لقبه الأول في الدوري منذ 19 عاماً، وتابع هذا النجاح بالفوز باللقب مرة أخرى الموسم الماضي، ولديه هذا الموسم سجل بنسبة 100 في المئة في تسع مباريات.