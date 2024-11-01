هل ينتقل راموس إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني؟

أخبار أثارت ضجة بين المشجعين على شبكات التواصل الاجتماعي

في إسبانيا، أُعلن عن أخبار أثارت ضجة بين المشجعين على شبكات التواصل الاجتماعي: اجرى سيرجيو راموس اتصالات مع خوان رومان ريكيلمي وفرناندو جاجو لارتداء القميص "الأزرق والذهبي".

وعلى وجه التحديد، أكد موقع ريليفو أن قلب الدفاع التاريخي، البالغ من العمر 38 عاماً، تحدث بشكل متكرر في الأسابيع الأخيرة مع كل من الرئيس والمدرب، وانه يدرس إمكانية الانضمام في نهاية العام إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وذكر الموقع نفسه أن النادي عرض على اللاعب راتبا سنويا قدره خمسة ملايين يورو، وهو رقم بعيد عن الـ11 التي حصل عليها في نادي إشبيلية الأندلسي.

ومع ذلك، اكد بوكا أنه لم يحصل أي اتصال مع اللاعب، وأن المساحة المخصصة للاعبين الأجانب مشغولة بالكامل، وهذا يعني أنه لتحقيق حلم ضمّ راموس، سيكون هناك تضحية ما.

وكان راموس قال في حوار قديم "لطالما أحببت بوكا أكثر من ريفر بليت، وإذا كان علي اختيار واحد، فهو بوكا الذي أحببته دائماً أكثر بسبب (دييغو) مارادونا و(خوان رومان) ريكيلمي وملعب لا بومبونيرا".





