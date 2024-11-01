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فيديو - يامال وجه الى بوانماتي سؤالاً غريباً عن الكرة الذهبية

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فيديو - يامال وجه الى بوانماتي سؤالاً غريباً عن الكرة الذهبية
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كرة القدم

2024-11-01 | 01:39
فيديو - يامال وجه الى بوانماتي سؤالاً غريباً عن الكرة الذهبية

بعد تتويج نجمة برشلونة بالكرة الذهبية كأفضل لاعبة كرة قدم في العالم

بعد تتويج نجمة برشلونة، أيتانا بوانماتي، الاثنين الماضي، بالكرة الذهبية كأفضل لاعبة كرة قدم في العالم، وجه لامين يامال، سؤالا غريباً إلى زميلته في النادي الكاتالوني.
ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على منصة إكس، فيديو ليامال وهو يضحك ويسأل أيتانا بعد الحفل بخصوص جائزتها، حيث قال لها "هل اسمك مكتوب عليها أيتانا؟".
وردّ الحساب الرسمي لنادي برشلونة على سؤال النجم الصاعد بعبارة "أجل يا لامين، اسمها مكتوب عليها، ونأمل أن يكون اسمك مكتوبا عليها أيضاً يوما ما".
وحصل يامال، البالغ 17 عاماً، على جائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب، فيما حصدت أيتانا، البالغة 26 عاماً، جائزة الكرة الذهبية للسيدات، للمرة الثانية توالياً.



فيديو - يامال وجه الى بوانماتي سؤالاً غريباً عن الكرة الذهبية

رياضة

كرة القدم

برشلونة

أيتانا بوانماتي

الكرة الذهبية

لامين يامال

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