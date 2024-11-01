فيديو - يامال وجه الى بوانماتي سؤالاً غريباً عن الكرة الذهبية

"Is your name on it, Aitana?"



Yes, Lamine, it has her name on it. We hope that someday you will have your name on it too. pic.twitter.com/v6N2ecxNtD — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 30, 2024

بعد تتويج نجمة برشلونة، أيتانا بوانماتي، الاثنين الماضي، بالكرة الذهبية كأفضل لاعبة كرة قدم في العالم، وجه لامين يامال، سؤالا غريباً إلى زميلته في النادي الكاتالوني.ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على منصة إكس، فيديو ليامال وهو يضحك ويسأل أيتانا بعد الحفل بخصوص جائزتها، حيث قال لها "هل اسمك مكتوب عليها أيتانا؟".وردّ الحساب الرسمي لنادي برشلونة على سؤال النجم الصاعد بعبارة "أجل يا لامين، اسمها مكتوب عليها، ونأمل أن يكون اسمك مكتوبا عليها أيضاً يوما ما".وحصل يامال، البالغ 17 عاماً، على جائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب، فيما حصدت أيتانا، البالغة 26 عاماً، جائزة الكرة الذهبية للسيدات، للمرة الثانية توالياً.