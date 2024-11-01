ريال مدريد يتبرع بمبلغ مليون يورو لمساعدة ضحايا إعصار "دانا"

لمساعدة ضحايا إعصار "دانا" الذي اجتاح فالنسيا وكاستيا لا مانشا

أعلن نادي ريال مدريد عبر قنواته الرسمية أنه سيتبرع بمبلغ مليون يورو لمساعدة ضحايا إعصار "دانا" الذي اجتاح فالنسيا وكاستيا لا مانشا في اسبانيا.

وذكر النادي إن الوضع في شرق شبه الجزيرة مُدمّر، ولا تزال السلطات في حالة تأهب، لأن العاصفة لم تهدأ بعد، بل وتحركت نحو مجتمعات أخرى في المنطقة.

كما أعلن النادي تحركه الواسع في حملة مساعدات وتعاون مع الصليب الأحمر، وان المساهمة المالية هي إحدى أولى خطواتها، لكنها لن تكون الأخيرة، حيث أن هذه الكارثة تركت العديد من العائلات في وضعٍ حرج، ومن الضروري التصرف بسرعة وتضامن

وكان ريال مدريد سيسافر إلى فالنسيا لخوض مباراته على ملعب ميستايا يوم السبت المقبل، ضمن الدوري الاسباني، الا انها تأجلت بسبب الكارثة التي ضربت المنطقة بأكملها، وتسببت في وفاة أكثر من 150 شخصاً في إحصاء أولي.







