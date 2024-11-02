مستقبل نيمار بين سانتوس وانتر ميامي

سانتوس البرازيلي وافق على صفقة لإعادة نيمار جونيور إلى صفوفه

أفادت تقارير صحفيّة أنّ نادي سانتوس البرازيلي وافق على صفقة لإعادة نيمار جونيور إلى صفوفه في العام 2025.

وبدأ طريق نيمار إلى أوروبا من سانتوس، حيث سجل 136 هدفًا في 225 مباراة، وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس، قبل أن ينتقل إلى برشلونة، حين كان يبلغ من العمر 21 عاماً.

ولا تزال علاقة نيمار بناديه الأول قوية، ويشاع أنّه يفكّر في خططه المستقبليّة بعد انضمامه إلى الهلال في دوري المحترفين السعودي من باريس سان جيرمان في آب - أغسطس 2023.

وعاد نيمار إلى التدريبات، بعد إصابة خطيرة في الركبة في تشرين الأول - أكتوبر 2023، وكان رئيس سانتوس مارسيلو تيكسيرا قد مرر في السابق تلميحاً كبيراً بشأن العودة "الحتمية" للنجم البرازيلي إلى ناديه الذي انطلق منه.

ومنذ ذلك الحين، تم البناء على هذه النقطة من قبل نائب رئيس مجلس إدارة النادي نيكو أوزفالدو، الذي أكّد أنّ المحادثات قد اكتملت تقريباً، قبل لم الشمل اللافت للنظر في الأشهر المقبلة.

في المقابل، أشارت تقارير أخرى أشارت الى قُرب انتقال اللاعب الى انتر ميامي الأميركي للعودة الى مزاملة أصدقائه الأرجنتيني ليونيل ميسي والاوروغوياني لويس سواريز والاسبانيين جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.









