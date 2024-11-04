فيديو - مورينيو يحتفل بجنون بهدف امرابط القاتل

بفضل الهدف الذي سجله لاعب الوسط الدولي المغربي سفيان أمرابط، في الدقيقة 12 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، حسم فنربخشة مباراة القمّة في الجولة العاشرة من الدوري التركي على مضيفه طرابزون سبور (3-2).وأشعل هدف النجم المغربي الملعب ومقعد بدلاء فريقه، لا سيما المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي اندفع راكضاً في حالة هيستيرية، وتزحلق على أرضية الملعب، قبل أن يسقط وينهض ليحتضن اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.ورفع فنربخشة رصيده الى 23 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بفرق خمس نقاط عن غلطة سراي المتصدر.