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فيديو - مورينيو يحتفل بجنون بهدف امرابط القاتل

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فيديو - مورينيو يحتفل بجنون بهدف امرابط القاتل
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كرة القدم

2024-11-04 | 00:28
فيديو - مورينيو يحتفل بجنون بهدف امرابط القاتل

بفضل الهدف الذي سجله لاعب الوسط الدولي المغربي سفيان أمرابط

بفضل الهدف الذي سجله لاعب الوسط الدولي المغربي سفيان أمرابط، في الدقيقة 12 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، حسم فنربخشة مباراة القمّة في الجولة العاشرة من الدوري التركي على مضيفه طرابزون سبور (3-2).
وأشعل هدف النجم المغربي الملعب ومقعد بدلاء فريقه، لا سيما المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي اندفع راكضاً في حالة هيستيرية، وتزحلق على أرضية الملعب، قبل أن يسقط وينهض ليحتضن اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.
ورفع فنربخشة رصيده الى 23 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بفرق خمس نقاط عن غلطة سراي المتصدر.
    



فيديو - مورينيو يحتفل بجنون بهدف امرابط القاتل

رياضة

كرة القدم

جوزيه مورينيو

سفيان أمرابط

فنربخشة

الدوري التركي

طرابزون سبور

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