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فيديو - هل يكون خيسوس فورتيا بديل كارفاخال في ريال مدريد؟

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فيديو - هل يكون خيسوس فورتيا بديل كارفاخال في ريال مدريد؟
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كرة القدم

2024-11-08 | 02:39
فيديو - هل يكون خيسوس فورتيا بديل كارفاخال في ريال مدريد؟

تظهر أسماء قد تكون بمثابة حلول مؤقتة أو طويلة الأجل

كما هو الحال دائما عندما تسقط، وفي هذه الحالة نتحدث عن ريال مدريد، تظهر أسماء قد تكون بمثابة حلول مؤقتة أو طويلة الأجل.
وهكذا ، بالنسبة لمركز الظهير الأيمن، حيث تركت إصابة داني كارفاخال الفريق متأثرا للغاية، مع عدم توفيق لوكاس فاسكيز كبديل، ظهر اسم خيسوس فورتيا.
ولد فورتيا في العام 2007 في ألبال (فالنسيا)، ولعب في أكاديمية ليفانتي للشباب، قبل التوقيع مع أتلتيكو مدريد في العام 2019، وأصبح بعد ثلاثة أعوام، اللاعب الجديد لريال مدريد في واحدة من تلك الحالات البارزة للانتقالات بين أكاديمية الشباب لفريقي العاصمة.
يصنع "الصبي" لنفسه اسما في مدريد منذ عامين، وينتمي إلى جيل جوان مارتينيز ودييغو أغوادو وبول دوران، الذين يتم تشكيلهم في الغالب من قبل أربيلوا في فريق Juvenil A التابع لريال مدريد، وهو الفريق الذي يلعب في دوري الشباب.
يلعب فورتيا بقدمه اليمنى وطوله 1.79 سنتيمتراً، وهو لاعب هجومي بشكل أساسي، بفضل قدرته البدنية الكبيرة، ينطلق صعودا وهبوطا في الجناح بنجاح خلال المباراة، لكن واجباته في الدفاع عالية.




فيديو - هل يكون خيسوس فورتيا بديل كارفاخال في ريال مدريد؟

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

داني كارفاخال لوكاس فاسكيز

خيسوس فورتيا

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