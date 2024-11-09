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واندا نارا من ماورو ايكاردي الى إل-غانتي

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واندا نارا من ماورو ايكاردي الى إل-غانتي
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كرة القدم

2024-11-08 | 23:46
واندا نارا من ماورو ايكاردي الى إل-غانتي

ما كان سراً معلناً، أصبح رسمياً بعد عدة أشهر

ما كان سراً معلناً، أصبح رسمياً بعد عدة أشهر من الأخذ والرد، حيث أكدت واندا نارا علاقتها مع المغني إل-غانتي، بقبلة خلال بث مباشر على إنستغرام عبر حساب الفنان، وسرعان ما انتشرت الصورة حول العالم.
ويبدو أن علاقة نارا والمغني جادة، حيث قام "طائرا الحب" بأول رحلة لهما معاً، حيث كانت البرازيل هي وجهتهما، والشيء الأكثر غرابة هو أنهما قاما بذلك مع ابنته، جامايكا الصغيرة، ثمرة علاقته السابقة مع تمارا بايز.
 

ومن الواضح أن زوجة ماورو ايكاردي السابقة وسيدة الأعمال ومغني الراب، لم يعودا يرغبان في الاختباء بعد الآن، وما لا نعرفه هو كيف ستسير هذه المنشورات مع النجم الارجنتيني الذي كانت واندا تشاركه قبل أسابيع قليلة فقط صوراً عائلية رقيقة على إنستغرام، والذي أصيب بالأمس بالرباط الصليبي وسوف يغيب حتى نهاية الموسم.

واندا نارا من ماورو ايكاردي الى إل-غانتي

رياضة

كرة القدم

واندا نارا

إل-غانتي

ماورو ايكاردي

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