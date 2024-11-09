واندا نارا من ماورو ايكاردي الى إل-غانتي

ما كان سراً معلناً، أصبح رسمياً بعد عدة أشهر

ما كان سراً معلناً، أصبح رسمياً بعد عدة أشهر من الأخذ والرد، حيث أكدت واندا نارا علاقتها مع المغني إل-غانتي، بقبلة خلال بث مباشر على إنستغرام عبر حساب الفنان، وسرعان ما انتشرت الصورة حول العالم.

ويبدو أن علاقة نارا والمغني جادة، حيث قام "طائرا الحب" بأول رحلة لهما معاً، حيث كانت البرازيل هي وجهتهما، والشيء الأكثر غرابة هو أنهما قاما بذلك مع ابنته، جامايكا الصغيرة، ثمرة علاقته السابقة مع تمارا بايز.