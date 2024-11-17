كلاسيكو السيدات: أرقام مذهلة لبرشلونة على ريال مدريد

سحق مضيفه ريال مدريد (4-0) في عقر داره

حسم برشلونة "الكلاسيكو" الاسباني، حين سحق مضيفه ريال مدريد (4-0) في عقر داره، ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في كلاسيكو الجولة العاشرة من دوري كرة القدم للسيدات، مستحوذاً بنسبة 73%، مكرراً فوز الرجال بالنتيجة نفسها مؤخراً في سانتياغو برنانبيو.

التقى الفريقان للمرة الاولى يوم السابع من شهر أيلول 2019، وتواجها 18 مرة، انتهت جميعها كاتالونية، وبانتصارات معظمها ساحقة.

ففي الدوري، التقى الفريقان 13 مرة جاءت نتائجها (9-1)، (6-0)، (5-0)، (4-0)، (2-0)، (3-2)، (3-1)، (5-0)، (4-0)، (1-0)، (5-0)، (3-0) و(4-0)، ومرتين في نصف نهائي كأس ملكة إسبانيا (4-0) و(4-0)، وثلاث مرات في كأس السوبر الاسباني (1-0) و(3-1) و(4-0).

ومع مرور عشر جولات من أصل 30 لدوري السيدات، يتصدر برشلونة بالعلامة الكاملة، 30 نقطة، وخلفه ريال مدريد برصيد 22 نقطة، ثم أتليتكو مدريد (20) وهو يلعب الليلة مع إشبيلية التاسع، وفرصته بانتزاع الوصافة واضحة.

في لغة الأرقام، سجلت سيدات برشلونة في الدوري هذا الموسم 47 هدفاً في عشر مباريات، أي بمعدل 4.7 هدف في المباراة، وتلقين خمس أهداف فقط.

أما بالإجمالي، فقد سجلت سيدات برشلونة 70 هدفاً مقابل خمسة فقط في 18 مباراة جمعت الفريقين في جميع المسابقات.









