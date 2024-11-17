الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

بيب غوارديولا مُدرباً للبرازيل .. في هذه الحالة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بيب غوارديولا مُدرباً للبرازيل .. في هذه الحالة
A-
A+

كرة القدم

2024-11-17 | 03:17
بيب غوارديولا مُدرباً للبرازيل .. في هذه الحالة

سوف يتولى منصب المدير الفني لمنتخب البرازيل، إذا ...

ذكرت صحيفة سبورت الكاتالونية أن الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، سوف يتولى منصب المدير الفني لمنتخب البرازيل في عام 2026، إذا ...
وتقوم الفرضية على نجاح الأسطورة رونالدو نازاريو في الانتخابات المقبلة على رئاسة مجلس ادارة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.
وأشارت الصحيفة أن مشروع رونالدو يقوم على التعاقد مع غوارديولا لتولي المنصب الأهم في قيادة منتخب بلاده، الغائب عن التتويج بكأس العالم منذ العام 2002.
وكان غوارديولا أبدى مرونة كبيرة لجهة تولي منصب المدير الفني لأحد المنتخبات الوطنية، كونه يحلم بالتتويج بلقب كأس العالم.






بيب غوارديولا مُدرباً للبرازيل .. في هذه الحالة

رياضة

كرة القدم

بيب غوارديولا

مانشستر سيتي

منتخب البرازيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
صور - ليمان ولويز مع كائن فضائي في ترويج ليوفنتوس !
كلاسيكو السيدات: أرقام مذهلة لبرشلونة على ريال مدريد

اقرأ ايضا في كرة القدم

عن ضمّ نيمار .. رئيسة بالميراس: لسنا عيّادة طبيّة !!
04:36

عن ضمّ نيمار .. رئيسة بالميراس: لسنا عيّادة طبيّة !!

ردّت على الأنباء عن إمكانية تعاقد ناديها مع نيمار

04:36

عن ضمّ نيمار .. رئيسة بالميراس: لسنا عيّادة طبيّة !!

ردّت على الأنباء عن إمكانية تعاقد ناديها مع نيمار

صور - ليمان ولويز مع كائن فضائي في ترويج ليوفنتوس !
04:33

صور - ليمان ولويز مع كائن فضائي في ترويج ليوفنتوس !

الجلسة حملت اسم "ناسا" نسبة إلى وكالة الفضاء الأميركية

04:33

صور - ليمان ولويز مع كائن فضائي في ترويج ليوفنتوس !

الجلسة حملت اسم "ناسا" نسبة إلى وكالة الفضاء الأميركية

كلاسيكو السيدات: أرقام مذهلة لبرشلونة على ريال مدريد
02:15

كلاسيكو السيدات: أرقام مذهلة لبرشلونة على ريال مدريد

سحق مضيفه ريال مدريد (4-0) في عقر داره

02:15

كلاسيكو السيدات: أرقام مذهلة لبرشلونة على ريال مدريد

سحق مضيفه ريال مدريد (4-0) في عقر داره

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024