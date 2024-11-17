بيب غوارديولا مُدرباً للبرازيل .. في هذه الحالة

سوف يتولى منصب المدير الفني لمنتخب البرازيل، إذا ...

ذكرت صحيفة سبورت الكاتالونية أن الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، سوف يتولى منصب المدير الفني لمنتخب البرازيل في عام 2026، إذا ...

وتقوم الفرضية على نجاح الأسطورة رونالدو نازاريو في الانتخابات المقبلة على رئاسة مجلس ادارة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وأشارت الصحيفة أن مشروع رونالدو يقوم على التعاقد مع غوارديولا لتولي المنصب الأهم في قيادة منتخب بلاده، الغائب عن التتويج بكأس العالم منذ العام 2002.

وكان غوارديولا أبدى مرونة كبيرة لجهة تولي منصب المدير الفني لأحد المنتخبات الوطنية، كونه يحلم بالتتويج بلقب كأس العالم.













