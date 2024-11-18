الأرقام الضخمة لتجديد عقد هالاند مع مانشستر سيتي

لدى مانشستر سيتي العديد من الأمور العالقة لحلها في الأشهر المقبلة

لدى مانشستر سيتي العديد من الأمور العالقة لحلها في الأشهر المقبلة، وقد لا يكون تجديد عقد إيرلينج هالاند هو الأكثر إلحاحاً، حيث إنّ النرويجي مرتبط بعقد حتى العام 2027، لكن النادي يعمل بالفعل على تمديده، ووفقاً لصحيفة ديلي ميرور، فقد قدم بالفعل عرضا لنجمه الابرز.

وفقا للصحيفة، عرض السيتي خمسمائة الف جنيه إسترليني أسبوعيّا على هالاند، ما يعني أنه سيكسب أكثر من 30 مليون دولار سنوياً، وسيصبح اللاعب الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز، متقدماً على زميله في الفريق كيفن دي بروين.

وإذا قبل النجم النرويجي العرض، وهو ما رجحته الصحيفة، فإنّه سيوقع مع بطل إنجلترا حتى موسم 2028-2029. أي لموسمين أطول مما هو متفق عليه حالياً.

ومع ذلك، تشير وسائل الإعلام الإنجليزية إلى مشكلة واحدة يجب حلها، وهي قيمة كسر عقد اللاعب، والتي تبلغ حاليّاً 150 مليون جنيه إسترليني، إذ يريد السيتي إزالة هذا البند، فيما يسعى وكلاء اللاعب للاحتفاظ به، وزيادة القيمة إلى 200 مليون جنيه إسترليني.

وفاز هالاند بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والحذاء الذهبي وجائزتين لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمين بقميص سيتي، ويخوض الآن موسمه الثالث، حيث لا يمر الفريق بأفضل فترة له، لكنه لا يزال في المعركة من أجل أهم الألقاب.

وأمام مانشستر سيتي بضعة أشهر ستحدد مستقبله، اذ ينتظر المحاكمة بتهمة خرق القواعد المالية، ما قد يؤدي إلى طرده من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى الحديث عن احتمال رحيل المدرب الاسباني بيب جوارديولا عن مقاعد بدلاء السيتيزنز.





