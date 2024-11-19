هدّاف ليل في مرمى ريال مدريد يعشق برشلونة

سجل 13 هدفا في 19 مباراة



جوناثان ديفيد، 24 عاماً، ينهي عقده مع ليل في 30 حزيران - يونيو، وليس لديه نية للتجديد، ويبدو أن اسمه مرتبط بالأندية الأوروبية الرئيسية.

المهاجم، الذي سجل 13 هدفا في 19 مباراة، مستعد للرحيل، قائلا إن رغبته هي أن ينتهي به المطاف في برشلونة، وأكثر من ذلك بعد فوز فريقه على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بهدف سجله بنفسه.

وأوضح الكندي أنه منجذب إلى البلاوغرانا أكثر من انجذابه إلى الفريق الملكي "كان دائما الفريق الذي نشأت معجباً به، وعندما تكبر وأنت تشجع فريقا، فإن حلمك يكون اللعب من أجله"، وهو قبل أندية مثل إنتر وميلان وريال مدريد وأتلتيكو وبايرن ميونيخ وغيرها.

بعد أن حدد أولوياته، أوضح جوناثان ديفيد، فيما يتعلق بهدفه ضد ريال مدريد، أنه "من الجيد دائما التسجيل ضد الأندية الكبيرة. بالنسبة لي، كل هدف مهم، كان بإمكاني تسجيل ثلاثية في نهاية الأسبوع ضد لوهافر، لكنني سجلت هدفا ضد ريال مدريد، وكان هو الهدف الذي تحدث عنه الناس".

ويمكنه "التكيف مع العديد من الأنظمة، لقد لعبت مع مهاجمين، كمهاجم واحد، لكنني أفضل أن تكون لدي تلك الحرية في الحركة، وأن أكون قليلا في كل مكان، وبهذا المعنى، يمكنني إبعاد الانتباه عني وإيجاد مساحة لإحداث الفرق".







