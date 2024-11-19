فيديو - الموهبة الأرجنتينية المطلوبة في برشلونة.. وريال مدريد

أرسل كشافا إلى الأرجنتين لمشاهدة بعض مبارياته

يراقب برشلونة اللاعب فرانكو ماستانتونو، وأرسل في نهاية الشهر الفائت كشافا إلى الأرجنتين لمشاهدة بعض مباريات ريفر بلايت مباشرة في ملعبه.

لاعب خط الوسط هو أحد الأسماء التي لاحظها برشلونة في قائمة اللاعبين المحتملين، على الرغم من أن المراقبة تفترض فقط جمع المعلومات، وليس عملية فورية، خاصة بالنظر إلى الوضع المالي لنادي برشلونة.

فرانكو ماستانتونو، 17 عاماً، موهبة وجودة واضحة في كرة القدم في أميركا الجنوبية، وهو يبرز لكونه لاعبا بالقدم اليسرى مع نهج هجومي، إنه جوهرة شابة استحوذت على اهتمام الأندية الأوروبية الأخرى عالية المستوى بسبب سجلاته المبكرة.

جدد فرانكو ماستانتونو عقده مع ريفر بلايت حتى كانو الاول - ديسمبر 2026، مع زيادة بند إنهاء خدمته إلى 45 مليون يورو.

هذه الخطوة من قبل ريفر لم تكن متوقعة من قبل برشلونة فحسب، بل أيضا من قبل الأندية المهتمة الأخرى، مثل ريال مدريد، علماً انه لا يمكن توقيع اللاعب من قبل ناد أوروبي حتى يبلغ السن القانونية في آب - أغسطس.







