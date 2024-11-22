ديفيد بيكهام مُصاب بمرضٍ لا علاج له

لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد سابقاً يعاني من الشتاء

تحدث النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، عن إصابته بمرض التهاب الجلد التأتبي، وهو حالة جلدية مزمنة تؤدي إلى الحكة الشديدة.

ويبدو أن لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد سابقاً، البالغ من العمر 49 عاما، يعاني من الشتاء، حيث أن الطقس البارد يؤدي إلى تفاقم المرض، وخصوصاً بسبب جفاف الجلد.

ويقول الخبراء أنه لا يوجد سبب لالتهاب الجلد التأتبي، ويردّ البعض ذلك الى الاستعداد الوراثي وتشوهات الجهاز المناعي والعوامل البيئة.





