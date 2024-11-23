اللاعب الفرنسي الشاب أسر قلوب الإيطاليين

هو موسمه الأول في الدوري الإيطالي

هو موسمه الأول في الدوري الإيطالي، وبالكاد يبلغ من العمر 20 عاما، لكنه لفت نظر عشاق الكالشيو عموما، حيث سجل المهاجم الفرنسي أربعة أهداف حتى الآن لفريقه بارما.

هو (Ange-Yoan Bonny (Aubervilliers، وقد لفت بوني الانتباه، ويرى البعض أن وضعه ليس مفاجئاً، اذ أنه يلعب لفريق غير منافس، ويقدم ما لديه بسهولة ومن دون ضغوط، وما يساعده قوته البدنية وطوله (1.89 متراً).

يسعى أنجي يوان بوني الذي يشارك مع منتخب فرنسا تحت 21 عاما، إلى تحقيق علامة فارقة، الى الاستفادة من تمتع فريقه بمواهب هجومية، ومن قدرته على اللعب على الجناح، كلاعب خط وسط أو مهاجم، ويقدر نادي بارما قيمة انتقاله الحالية بما لا يقل عن 20 مليون يورو.











