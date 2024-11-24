صراع كبير بين قطبيّ مانشستر على الهدّاف السويدي

سوف يتسبب بصراع بين قطبي مدينة مانشستر، السيتي واليونايتد

أشارت صحيفة ذا صن البريطانية، أن الهداف السويدي فيكتور جيوكيريس، لاعب سبورتنغ لشبونة، سوف يتسبب بصراع بين قطبي مدينة مانشستر، السيتي واليونايتد.

ويؤمن مانشستر يونايتد بقدرته على ضم جيوكيريس بعد التعاقد مع مدربه السابق البرتغالي روبن أموريم، الذي كان قد جلب اللاعب إلى سبورتنغ لشبونة في صيف 2023 من كوفنتري سيتي الإنجليزي بعقد لثلاث سنوات نظير 20 مليون يورو، وبند جزائي 65 مليون جنيه استرليني.

أما مانشستر سيتي، فيمتلك سلاحا لضم الهداف السويدي، وهو تولي البرتغالي هوغو فيانا منصب المدير الرياضي في مانشستر سيتي مع نهاية الموسم الحالي، خلفاً للإسباني تكسيكي بيغريستين، آتياً من سبورتنغ أيضاً، وهو الذي تمم صفقة جيوكيريس.









