لامين يامال .. تأثير غيابه وحضوره على برشلونة

يامال يعاني من إصابة في الكاحل

بغياب لامين يامال، الذي يعاني من إصابة في الكاحل، خسر برشلونة (0-1) أمام ريال سوسيداد، وتعادل بالأمس (2-2) مع سيلتا فيغو، لحساب الجولتين 13 و14 من الدوري الإسباني.

أما في حضوره ومشاركته، فقد خاض 12 مباراة في الليغا، وفاز بـ11 منها وخسر مرة واحدة فقط، وبصم الشاب المتألق على خمسة أهداف وسبع تمريرات حاسمة، جامعاً 33 نقطة، في مقابل نقطة من أصل ستة ممكنة في غيابه.

ومع هاتين النتيجتين، فتح برشلونة الباب أمام ريال مدريد لتقليص الفرق معه الى نقطة واحدة، في حال فوزه بمباراتيه، ضد ليغانيس الليلة، وتلك المؤجلة ضد فالنسيا.







