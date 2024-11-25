سيارة تدهس الجماهير بعد مباراة أستون فيلا

عقب انتهاء مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس (2-2)

عقب انتهاء مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس (2-2)، ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء السبت الماضي، وقعت حادثة دهس "متعمدة" خارج ملعب فيلا بارك.

وذكرت صحيفة ذا صن أن سائقاً أقدم بعد دقائق من نهاية المباراة على دهس مجموعة من المشجعين خارج الملعب، وأن خدمات الطوارئ هرعت الى طريق ويتون.

وقالت الشرطة "تلقينا بلاغا عن حادث اصطدام سيارة بسيارة أخرى وعدد من المشاة في طريق ويتون، ولحسن الحظ لم يصب أحد بجروح خطيرة، وقد بدأنا تحقيقات، ونستخدم كاميرات المراقبة لتحديد السيارة الجانية".

وقالت إحدى مشجعات أستون فيلا أن سيارة كبيرة سوداء اللون صعدت على الرصيف وأسرعت لتصطدم بآخرين في أستون، وأنها تمكنت من إبعاد جدتها البالغة 85 عاما عن الطريق، وأضافت "لقد صدمني متعمدا، وقاد السيارة على الرصيف لتصطدم بأشخاص آخرين".







