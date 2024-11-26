نجاة نجم أرسنال من عملية طعن في نيويورك

نجا من الموت نتيجة الاعتداء طعناً في حادث مروع

ذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية، أن الدانماركي نيكلاس بندتنر، نجم أرسنال الأسبق، نجا من الموت نتيجة الاعتداء طعناً في حادث مروع وقع في ولاية نيويورك الأميركية.

وكان بندتنر، البالغ 36 عاماً، يسير مع أصدقاء له في أحد شوارع نيويورك، يوم الأربعاء الماضي، حين هاجمه رجل ملتحي يرتدي شورتا وقميصا بسكين وفق ما أظهرت كاميرات المراقبة، فجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات في الوجه والأذن.

وقبضت الشرطة على المهاجم، ويدعى جوشوا زينبرغ، 25 عاماً، وهو من سكان نيويورك، ووُجهت إليه تهمة الشروع في القتل والاعتداء، وقيل أنه يعاني من مشاكل في الصحة العقلية، ولديه سجل إجرامي طويل.

وقضى بندتنر تسع مواسم مع أرسنال، سجل خلالها 47 هدفاً في 171 مباراة، ولعب لبرمنغهام ونوتنغهام فورست وسندرلاند ويوفنتوس وفولفسبورغ، قبل أن يعتزل في العام 2021 مع تارنبي إف إف الدانماركي من الدرجة الرابعة.







