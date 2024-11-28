ريال مدريد في المركز 24 .. فهل تصدّقون؟

هبط ريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الى المرتبة 24

بهزيمته بالأمس أمام ليفربول الانجليزي (0-2) في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، وهي الاولى أمام "الريدز" منذ العام 2009، هبط ريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الى المرتبة 24 في ترتيب المسابقة، وفي رصيده ست نقاط فقط.

ولعب ريال مدريد خمس مباريات في المسابقة، ففاز على شتوتغارت الألماني (3-1) وخسر أمام ليل الفرنسي (0-1) وفاز على بروسيا دورتموند الألماني (5-2) وخسر أمام ميلان الايطالي (1-3) وأمام ليفربول (0-2)، حيث تلقت شباكه تسع أهداف، وهو رقم كبير.

وسيكون على ريال مدريد في الجولات المقبلة مواجهة أتالانتا الايطالي ورد بل سالزبزرغ النمساوي وستاد بريست الفرنسي لتحديد مصيره في مرحلة الدوري من المسابقة، علماً أن الأندية التي تحتل احد المراكز من 25 الى 36 تخرج من المسابقة مباشرة.









