فيديو - ميسي وأنتونيلا بطلا انتاج دعائي من أديداس

يعتبر ليونيل ميسي وأنتونيلا روكوزو من أقوى الأزواج في العالم، ولدى كل منهما ملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، وليس من المستغرب أن "أديداس"، العلامة التجارية التي عمل معها البرغوت لسنوات عديدة، منحتهما دور البطولة في حملتها الإعلانية .. معا.قبل ساعات قليلة، نشرت الأرجنتينية مقطع فيديو كشفت فيه عن أهم ثلاثة أشياء في حياتها "كوني أمّاً هو كل شيء بالنسبة لي، أطفالي هم عالمي، وأنا أقدر كل لحظة أقضيها معهم، الصحة والرفاهية هما أيضا المفتاح .. الاهتمام بالصحة العقلية والجسدية أمر حيوي، ولهذا السبب أتدرب وأحاول أن أبقى نشطة .. أن أكون في تعلم مستمر وأن يكون لدي دائما فضول لمواصلة التعلم".وفي الإصدار الذي صنعته Adidas مع الثنائي، وسيتم نشره قريباً في الأرجنتين، بدأت المتاجر تعرض المتاجر صورا لميسي وأنتونيلا وهما يقفان معا، وكما هو متوقع، انتشر الفيديو والصور بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي.يذكر أن اأنتونيلا هي الوجه المعتمد لشركة المجوهرات الفاخرة "تيفاني آند كو" وموزع الملابس عبر الإنترنت "Revolve".