النجم الأرجنتيني متهم بقتل زوجته .. سقطت من الطابق السابع

لاعب فالنسيا وسيلتا فيغو وريفر بليت وبوكا جونيورز وسواهم

يواجه فرناندو كاسيريس، البالغ من العمر 54 عاما، لاعب فالنسيا وسيلتا فيغو وريفر بليت وبوكا جونيورز وسواهم، اتهاما بقتل زوجته راكيل كانديا، بعد سقوطها من الطابق السابع في شقتهما الكائنة في مدينة راموس ميخيا الأرجنتينية.

وكان المدافع السابق وحيدا في الشقة مع زوجته راكيل، البالغة من العمر 45 عاما، وسمع الجيران أصوات شجار مرتفعة قبل الحادثة، التي دفعت الشرطة الى فتح تحقيق بجريمة قتل.

ووجدت الشرطة كاسيريس جالسا على سريره على الرغم من كونه يتنقل منذ 11 شهراً على كرسي متحرك متأثرا بإصاباته برصاصة في الرأس أثناء محاولة السطو عليه وهو يقود سيارته في العاصمة بوينس آيرس.

وبدأت علاقة راكيل وكاسيريس منذ 11 شهرا، وانتقلت للعيش معه في شقة راموس ميخيا منذ نحو ستة أشهر، وأشار التقرير الأولي للتشريح، إلى أنه "لم تكن هناك إصابات قبل السقوط"، كما أن كانديا لم تظهر عليها "أي علامات تدل على الدفاع ضد هجوم محتمل، وأن الإصابات لديها ناجمة عن السقوط".







