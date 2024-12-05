محطة جديدة في قصة واندا نار وماورو إيكاردي

تسبب الطلاق بين واندا نارا وماورو إيكاردي في حدوث زلزال

تسبب الطلاق بين واندا نارا وماورو إيكاردي في حدوث زلزال في الأرجنتين، حيث لا تتوقف التسريبات عن الانتشار.

وفي هذه المناسبة، ظهرت رسالة صوتية لسيدة الأعمال الأرجنتينية تتحدث فيها دون رقابة عن سعيها لفصل الأصول مع زوجها السابق لاعب كرة القدم ماورو إيكاردي.

وتقول واندا، وكيلة أعمال ماورو السابقة، في الرسالة "ما زلنا متزوجين، لم ننجز الطلاق، لكنني قمت بتقسيم الأصول، لقد جعلتك تكسب لأنني أحضرتك إلى هذا النادي (غلطة سراي)، ولكنني لا أهتم".

وأضافت "لم أكن لأهتم، أو كنت سأضطر إلى قضاء ثماني سنوات في خصام على الأصول، كما حصل مع حبيبي السابق (لاعب كرة القدم السابق ماكسي لوبيز والد أطفالها الثلاثة الأكبر سنا)، حيث وقعنا الطلاق لأنني كنت مع ماورو وأردت الزواج منه".

وقالت "كان ماورو صديقي، وأنا تركت عائلتي وكل شيء من أجله، كنت أعرف أنه كان من أجل شيء خطير، لذلك أردت الطلاق، لكن تقسيم الأصول استغرق مني ثماني سنوات وكان ذلك صدمة بالنسبة لي".





