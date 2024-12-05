رافا مير المتهم بالاغتصاب يعود الى تشكيلة فالنسيا

قرر المدرب روبين باراجا استدعاء المهاجم لمباراة كأس الملك

عاد رافا مير إلى فريقه فالنسيا، حيث قرر المدرب روبين باراجا استدعاء المهاجم لمباراة كأس الملك ضد SD Ejea لحساب الدور الثاني من المسابقة.

وجاء ذلك بعد 96 يوما كارثيا تغيرت فيها حياة اللاعب بشكل جذري، وانتقل من كونه نجم فالنسيا إلى متهم بالاعتداء الجنسي بعد المباراة ضد فياريال في ملعب ميستايا.

وقال مير "أنا أتطلع حقا إلى العودة، لقد مرت شهورا من التعافي والانتكاس، وأنا مستعد لمساعدة زملائي في الفريق، وسيتم توضيح كل شيء بشأن هذه القضية وأنا هادئ للغاية".

وكان قد انتهى المطاف برافا مير وصديق له في مركز شرطة فالنسيا حيث قضيا ليلتين في السجن، وكان الاتهام قاسيا للغاية، وقم تم اطلاق سراحه بعد الإدلاء بشهادته أمام القاضي وإلغاء جواز سفره ومنعه من مغادرة إسبانيا والالتزام بالمثول أمام المحكمة مرة واحدة في الأسبوع حتى تاريخ المحاكمة.







