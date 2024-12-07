فيديو - عملية أمنية تُنجّي اللاعب من الاختطاف الابتزازي

#IMPORTANTE || TRAS ENFRENTAMIENTO ARMADO LIBERAMOS A 2 VÍCTIMAS DE SECUESTRO EXTORSIVO EN ESMERALDAS



Tras labores investigativas y enfrentamiento armado en #Esmeraldas, liberamos a Pedro P. y Juan M., víctimas de secuestro extorsivo, por quienes exigían dinero para su… pic.twitter.com/UN8LAH8a4H — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) December 5, 2024

بيدرو بابلو بارلازا، هو لاعب كرة قدم إكوادوري، يبلغ من العمر 33 عاماً، يلعب لنادي دلفين سبورتنج الناشط في دوري الدرجة الأولى، تم إطلاق سراحه من قبل الشرطة الوطنية بعد اختطافه لمدة ثلاثة أيام.وجرى اختطاف اللاعب السابق في 13 نادياً في بلدة أتاكاميس، وتم إطلاق سراحه مع صديقه خوان كارلوس موراليس، في عملية أمنية.وقال القائد في الشرطة دييغو فيلاستيغي "بعد مواجهة مسلحة، أطلقنا سراح ضحيتيّ الاختطاف الابتزازي في إزميرالداس، وبعد أعمال التحقيق، أطلقنا سراح بيدرو ب. وخوان م.".وتبين أنه بعد تبادل لإطلاق النار، هرب الخاطفون، وتمكنت الشرطة من إطلاق سراح بيدرو بابلو بارلازا وخوان كارلوس موراليس "لقد تعرضا للضرب، لكنهما على قيد الحياة، وهكذا أردنا رؤيتهما".