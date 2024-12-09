الكشف عن كلمات ميكاييل أنطونيو الأولى بعد تحطم سيارته

خضع نجم وست هام لعمليّة جراحيّة لإصابته بكسر في الساق

تمّ الكشف عن كلمات ميكاييل أنطونيو الأولى بعد تحطم سيارته الفيراري، حيث خضع نجم وست هام لعمليّة جراحيّة لإصابته بكسر في الساق.

وحصل الحادث يوم السبت في وقت الغداء، عندما اصطدم أنطونيو بسيارته الفيراري الفضية في إيبينج فورست، إسيكس، وظلّ عالقاً فيها لأكثر من 45 دقيقة، بينما كانت طواقم الإطفاء تحاول تحريره من السيارة.

وكان أوّل الواصلين لمكان الحادث شخص يدعى صامويل وودز، اذ تمشى مع كلبه في غابة إيبينج، ثم قاد سيارته إلى المنزل، فرأى السيارة المحطمة على جانب الطريق.

وقال وودز لصحيفة ذا صن "قلت له مرحباً، لأرى إن كان هناك أحد على قيد الحياة، وسمعتُ صفّارات الإنذار، فأخبرته أنّ المساعدة في طريقها، لكنّه كان مشوشا للغاية، وقال: أين أنا؟ ما الذي يحدث؟ في أي سيارة أنا؟، ثم وصل المسعفون بسرعة كبيرة، فيما كانت رائحة البنزين تفوح من السيارة".







