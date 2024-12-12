ريال مدريد يطارد موهبة أميركية صاعدة



يبحث ريال مدريد دائماً عن ألمع المواهب في جميع أنحاء العالم، والقارة الأميركية، بشمالها وجنوبها، هي مكان يراقب فيه بتركيز عالٍ.

وإذا كانت الانظار تتجه عادة الى البرازيل والأرجنتين، فإن الكشافين كانوا يراقبون نيمفاشا بيرشيماس، المراهق الموهوب في الولايات المتحدة، الذي يبلغ من العمر 16 عاماً فقط، وهو الذي شارك في منتخب الولايات المتحدة تحت 20 عاماً، ولعب ثلاث مرات في الدوري الأميركي مع شارلوت إف سي.

ووفقا لـCaughtOffside، يُعد ريال مدريد واحداً من عدة أندية استكشفت بيرشيماس، في الأشهر الأخيرة، كما يُظهر مانشستر يونايتد وتشيلسي اهتماماً كبيراً به.





