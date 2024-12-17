من هو لاميني فاتي، المدافع المراهق المطلوب في ريال مدريد؟

يتأهب ريال مدريد للتعاقد مع نجم ليجانيس الشاب

يتأهب ريال مدريد للتعاقد مع نجم ليجانيس الشاب لامينى فاتي، قلب الدفاع البالغ من العمر 18 عاماً، الذي تألق مع الفريق الثاني "للوس بيبنيروس".

ومع وجود اتفاق شفهي بين ليجانيس وريال مدريد، سيتم الإعلان عن الصفقة قريباً، ما لم تحدث أي انتكاسات، وقالت مصادر في ليجانيس لصحيفة "آس" الإسبانية إنّ لوس بلانكوس يستعد لدفع مبلغ يزيد عن 100 ألف يورو مقابل الحصول على خدمات فاتي.

ولد فاتي في إسبانيا من أمّ أنجولية وأب من غينيا بيساو، وسيبدأ مسيرته مع ريال مدريد في فريق الشباب، إذ سينضمّ في البداية إلى الفريق الثالث في ريال مدريد (ريال مدريد سي) أو فريق النادي تحت 19 عاما.

ومع ذلك، من المحتمل أن يحصل فاتي في المستقبل القريب على فرص لإظهار قدراته مع ريال مدريد كاستيا، الفريق "ب" في النادي الذي يلعب في الدرجة الثالثة ويدربه الأسطورة راؤول غونزاليس بلانكو، وهو يحتاج إلى تعزيزات بعد تعرضه لسلسلة من الإصابات.

هو لاعب يتمتّع ببنية جسدية مهيبة ويجيد اللعب بالكرة، وكان لاعبا أساسيا في فريق ليجانيس ب في دوري الدرجة الخامسة الإسباني، وأبدى فالنسيا اهتماماً بضمّه الصيف الماضي.

ونجح ليجانيس في إبعاد عروض اللوس تشي عن اللاعب، لكنه لم يتمكن الآن من الاحتفاظ به في مواجهة محاولات ريال مدريد المستمرة.

ولو رفض ليجانيس البيع، لكان أجبر ريال مدريد على رفع عرضه لتفعيل بند إطلاق سراح فاتي، لكن ادارته لم تشأ الدخول في مواجهة مع مدريد بشأن الانتقال.







