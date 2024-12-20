كيليان مبابي يقدم هدية الى زملائه في ريال مدريد

لم تكن بداية كيليان مبابي في ريال مدريد سهلة

لم تكن بداية كيليان مبابي في ريال مدريد سهلة، حيث تعرّض لضغوطات كبيرة قبل بضعة أسابيع بعد إهداره لركلتي جزاء حاسمتين أمام ليفربول وأتلتيك بلباو على التوالي.

ومع ذلك، فقد تحسنت الأمور في الآونة الأخيرة، حيث سجل في آخر ثلاث مباريات له ضدّ أندية جيرونا وأتالانتا الايطالي وباتشوكا المكسيكي.

وعلى الرغم من مرور مبابي بأوقات عصيبة على أرض الملعب، إلا أنّه لم يفقد الثقة خارجه، حيث كان زملاؤه في الفريق ينظرون إليه بشكل جيّد للغاية.

ومؤخراً، حصل الجميع على هدية من المهاجم الفرنسي، كما كشف موقع ريليفو، فشركة "لويفي" الألمانيّة هي إحدى الشركات الراعية لمبابي، وقد قدّمت مكبرات الصوت لجميع لاعبي الفريق الأوّل لريال مدريد نيابة عنه.

لا شك أن مبابي قد تأقلم بشكل جيد مع زملائه في ريال مدريد، ويبدو أنّه يحظى بشعبية كبيرة في غرفة الملابس، كما أن الأمور تسير بشكل جيد على أرض الملعب أيضاً مؤخّرًا، لذا فإن الوقت بات مناسباً له للتألّق.



