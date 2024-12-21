سببٌ غريب وراء انفصال إنزو فرنانديز وحبيبته فالنتينا

فاجأ إنزو فرنانديز الجميع بإعلانه الإنفصال عن فالنتينا سيرفانتس

فاجأ إنزو فرنانديز، لاعب خط وسط تشيلسي، 23 عاماً، الجميع الشهر الماضي، بإعلانه الإنفصال عن فالنتينا سيرفانتس، مع أنها "حبيبة الشباب" وأم طفليه أوليفيا وبنجامين، منهياً علاقة استمرت ست سنوات، وقال أنه اتخذ القرار لأنه أراد العيش بمفرده.

والتقى إنزو بعارضة الأزياء والمؤثرة فالنتينا للمرة الأولى عندما كانت تبلغ من العمر 17 عاماً، وكان يبلغ من العمر 16 عاما، فارتبطا في العام نفسه دون زواج، وسافرا معاً من الأرجنتين إلى البرتغال حين انتقل من ريفر بلايت إلى بنفيكا، ثم الى لندن حين انضم الى تشيلسي في العام الفائت في صفقة قياسية.

وفي مقابلة مع مجلة باباراتزي، كشفت فالنتينا "كان كل شيء على ما يرام، وفجأة أخبرني أنه لم يعد يريد أن يكمل العلاقة، فبكيت لخمس دقائق، ثم تقبلت الأمر".

وأضافت "عرض علي البقاء في المنزل الذي كنا نعيش فيه، وأخبرني أنه سيستأجر مكانا آخر، لكنني أخبرته أنني سأعود إلى الأرجنتين من أجل عائلتي".

وقالت "أعطيت كل شيء في تلك العلاقة، ولا أندم على أي شيء، وكان ذلك من أجله ومن أجل العائلة التي شكلناها، وأعتقد أن الحب لا يزال موجوداً، حيث من الصعب جدا أن يتهي هكذا، ولن أعتمد على رجل لأكون سعيدة، بل سأكون سعيدة بصحبة أطفالي".







