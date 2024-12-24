برشلونة في مأزق بسبب بيدري وجافي

يجري برشلونة محادثات مع ممثّلي بيدري وجافي

يجري برشلونة محادثات مع ممثّلي بيدري وجافي منذ عدة أشهر بشأن عقود جديدة، لكن يبدو أنّ الأمور لن تُحسم في وقت قريب.

وذكرت صحيفة "سبورت" تفاصيل عن أنّ برشلونة ينتظر قرار المحكمة بشأن تسجيل داني أولمو وباو فيكتور.

ولكن إذا سارت الامور ضد النادي، فسيتعين عليه بيع المزيد من الأصول للسماح للاعبين بالمشاركة في النصف الثاني من الموسم.

وإذا لم يحدث ذلك، فسيضطر برشلونة إلى تأجيل تجديد عقدي جافي وبيدري، وستبلغ قيمة بيع الأصول هذه 120 مليون يورو على الأقل، والا فسيضطر النادي الى الانتظار حتى الصيف.

كل الأخبار الصادرة عن النادي ووسائل الإعلام المحلية كانت إيجابية، فاللاعبان يريدان البقاء في برشلونة، واستمرارهما من غير المرجح أن يصبح مشكلة رئيسية في المستقبل.

ومع ذلك، قد يكون لذلك تأثير غير مباشر على قدرة النادي على تسليم عقود جديدة لأمثال رونالد أراوخو وفرينكي دي يونج، اللذين وقعا مثل بيدري وجافي حتى العام 2026.







