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بيب غوارديولا منع لاعبيه من الاحتفال بالميلاد

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بيب غوارديولا منع لاعبيه من الاحتفال بالميلاد
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كرة القدم

2024-12-26 | 01:48
بيب غوارديولا منع لاعبيه من الاحتفال بالميلاد

قرر أن ينام لاعبوه في مقر تدريبات الفريق

قرر الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن ينام لاعبوه في مقر تدريبات الفريق، مساء الأربعاء، وأن لا يحتفلوا بعيد الميلاد.
وتحضر مانشستر سيتي الذي هبط للمركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، لاستضافة إيفرتون اليوم الخميس في ملعب الاتحاد، فيما يطلق عليه "البوكسينغ داي"، ويأمل في تحسين نتائجه بعد سلسلة من الخسائر التي وصلت إلى 6 في آخر 8 مواجهات ضمن البطولة.
وكشف بيب غوارديولا، في تصريحات نقلتها صحيفة "دايلي ميل" البريطانية "تدربنا يومي الثلاثاء والأربعاء، وبقينا هنا كي نلعب في البوكسينغ داي .. عليهم أن يتقبلوا هذا، لأن هذا هو عملنا".
وسمح بيب للاعبيه بقضاء الصباح مع الأحبة والأهل مع عودتهم في المساء لخوض التدريبات استعداداً لمواجهة "التوفيز".
وتحول هذا الإجراء إلى عادة من قبل الجهاز الفني للمان سيتي منذ العام 2014، في ظل وجود فندق داخل النادي، ما يتيح للاعبين النوم بالقرب من الملعب في الأيام التي يعقبها خوض مباريات في وقت مبكر (12.30 ظهراً)، وهو موعد لقاء إيفرتون.
ونجح فريق إيفرتون في تقديم أداءات جيدة في الفترة الأخيرة بالفوز 4-0 على ولفرهامبتون، قبل أن يفرض التعادل السلبي على تشيلسي وأرسنال ثاني وثالث الترتيب بالدوري الإنجليزي.


بيب غوارديولا منع لاعبيه من الاحتفال بالميلاد

رياضة

كرة القدم

بيب غوارديولا

مانشستر سيتي

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