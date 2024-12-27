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متى يُوقّع العقد الجديد بين لامين يامال وبرشلونة؟

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متى يُوقّع العقد الجديد بين لامين يامال وبرشلونة؟
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كرة القدم

2024-12-27 | 01:23
متى يُوقّع العقد الجديد بين لامين يامال وبرشلونة؟

سرت الكثير من التكّهنات حول عقد لامين يامال مع برشلونة

سرت الكثير من التكّهنات حول عقد لامين يامال مع برشلونة، إذ أن ارتباطه الحالي بالنادي ينتهي في العام 2026، على الرغم التوقعات بتمديده لخمس سنوات إضافية، بمجرد بلوغه 18 عاماً في تموز - يوليو المقبل.
برشلونة مرتاح بشأن الموقف، حيث يدرك النادي أنّ اللاعب الشاب لا يفكر سوى في البقاء في كاتالونيا، ومع ذلك، فقد قدم وكيل أعماله خورخي مينديز تحديثاً حول الوضع مع اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً، وفقاً لما ذكره موقع "موندو ديبورتيفو".
قال مينديز "بالتأكيد سيجدّد لامين يامال عقده قريباً، يجب أن يستمر في برشلونة، لا يمكنني أن أخبركم ما إذا كان سيتم التجديد خلال شهر أو شهرين، ولكن بالتأكيد سيحدث ذلك".
لن يعلن برشلونة رسمياً عن عقد لامين يامال الجديد قبل أن يبلغ سن الـ18 عاماً، حيث أنه في هذه المرحلة فقط يمكنه التوقيع على عقداً لمدة خمس سنوات، فيما يمكن لمن هم دون الـ18 عاماً أن يمددوا لثلاث سنوات كحد أقصى.



متى يُوقّع العقد الجديد بين لامين يامال وبرشلونة؟

رياضة

كرة القدم

لامين يامال

برشلونة

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