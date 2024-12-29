موندو ديبورتيفو - فينيسيوس ضحيتنا في يوم "الأبرياء القديسين" !!

"موندو ديبورتيفو" نشرت بالأمس مقالا حمل عنوان "بومبا فيني"

نشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية اليوم الأحد المقال التالي:

"كما هو الحال في كل عام ، يتم الاحتفال بيوم 28 ديسمبر (كانون الأول) باعتباره يوم "الأبرياء القديسين"، ويستغله ملايين الأشخاص لتركيب المقالب على الآخرين، وعالم الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص ليسوا استثناء.

ومن هنا، جاءت نكتة "موندو ديبورتيفو" التي نشرتها بالأمس (السبت) على شكل مقال حمل عنوان "بومبا فيني .. فينيسيوس يوقع عقدا مسبقا بقيمة مليون دولار مع باريس سان جيرمان للسنوات العشر المقبلة"، وهو ما أحدث تأثيرا كبيرا في العديد من وسائل الإعلام الإسبانية والأجنبية.

وكتبت الصحيفة الاسبانية (نشر موقع الجديد التقرير أمس نقلاً عنها) أن فينيسيوس وقع عقدا مسبقا بملايين اليوروهات مع باريس سان جيرمان، من شأنه أن يبقيه مع النادي الباريسي حتى العام 2035، في انتقام من قبل رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي من فلورنتينو بيريث على ضم كيليان مبابي.

ونشرت الصحيفة أن ريال مدريد سيحصل على مبلغ باهظ ، وأن وثائق التفاوض أنجزت في الصين، حيث سافر لاعب كرة القدم البرازيلي، وتقرر أن يحمل فيني الرقم 77 بدلا من 7.



وكانت موندو ديبورتيفو نشرت المقال التالي:

"ضربة تاريخية في عالم كرة القدم، حيث وقع لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور عقداً أولياً مع باريس سان جيرمان أمس الجمعة في مدينة ووهان الصينية (مقاطعة هوبي)، سيجعله لاعباً للنادي الفرنسي لمدة 10 مواسم مقبلة.

وفقا للمعلومات التي حصلت عليها صحيفة موندو ديبورتيفو في خبر حصري عالمي، استغل المهاجم إجازة عيد الميلاد للسفر إلى الصين في طائرة خاصة أعارها له لاعب كرة القدم السابق لويس فيجو، حيث وقع على الوثيقة التي تلزمه بالنادي الفرنسي.

وبمجرد سماعه عن اهتمام باريس سان جيرمان، استأجر البرازيلي رحلة قامت بتوقف فني في الدوحة (قطر)، حيث انضم اليها المدير العام لباريس سان جيرمان، فيكتوريانو ميلرو، إلى جانب فريق من المحامين والمترجمين الفرنسيين لتسهيل العملية.

وهي رغبة صريحة من (ناصر) الخليفي (رئيس باريس سان جيرمان) في انتزاع اللاعب النجم من فلورنتينو بيريث (رئيس ريال مدريد) بعد أن فعل الأخير الشيء نفسه مع (كيليان) مبابي خلال الصيف الماضي.

إنها تجارة أوراق، باختصار، توضح الحرب القائمة بين الرئيسين، الذين قررا هذا العام عدم الاحتفال بأعياد الميلاد كما كان معتادا في الآونة الأخيرة.

لقد سئمت الخسارة .. الآن جاء دوري، قال الزعيم القطري لدائرته الأقرب هذه الأيام، محطماً بنك كرة القدم العالمية مرة أخرى في سعيه للفوز ب‍دوري أبطال أوروبا الذي طال انتظاره، والذي يأمل في الفوز به مع لويس إنريكي على رأس القيادة الفنية.

من ناحية أخرى، فإن دور نيمار في العملية جدير بالملاحظة، حيث كان هو الشخص الأكثر مشاركة في ضمان نجاح كل شيء.

لقد عمل لاعب الهلال السعودي، كبادرة تعويض عن جميع المباريات التي غاب عنها بسبب الإصابة خلال فترة وجوده في باريس سان جيرمان، كوسيط لأنه، بالإضافة إلى ذلك، هو قدوة طفولة فينيسيوس، وهي الفارق الذي سهّل التواصل بين الطرفين.

في الواقع، كانت أهمية تصرفاته كبيرة لدرجة أن الخليفي فكر في الأيام الأخيرة في إعادة لاعب نادي برشلونة السابق وإقرانه بفينيسيوس، فيما كان لويس إنريكي هو من وضع المكابح على الزعيم القطري وقال "مع فينيسيوس يكفي".

وبهذه الطريقة، سيرتدي لاعب ريال مدريد الحالي الرقم 77 حتى لا يتماثل مع الرقم 7 الذي ارتداه مبابي في باريس وسيحظى بتقديم ضخم في العاصمة الفرنسية لم يُعرف تاريخه بعد.

ومن المعروف أن هذا سيكون على متن يخت فاخر مفتوح السقف سيعبر نهر السين بطريقة مشابهة جداً لحفل افتتاح الألعاب الأولمبية الأخيرة.





