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هل يتم تغيير اسم "سانتياغو برنابيو" وما هو السبب؟

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هل يتم تغيير اسم &quot;سانتياغو برنابيو&quot; وما هو السبب؟
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كرة القدم

2024-12-29 | 05:05
هل يتم تغيير اسم "سانتياغو برنابيو" وما هو السبب؟

أحد أكثر رموز ريال مدريد وكرة القدم العالمية أهمية

من المتوقع أن يخضع ملعب سانتياغو برنابيو، أحد أكثر رموز ريال مدريد وكرة القدم العالمية أهمية، الى تحول تاريخي في التسمية.
فقد أشارت التقارير الأخيرة إلى أن النادي سوف يتخذ خطوات لتبسيط اسم الملعب، ليكون "برنابيو" فقط، في تغيير، يقتصر حاليا على استراتيجيات التسويق، وهو ما انعكس بالفعل في المنصات الرقمية للنادي، التي باتت تستخدم اسم "البرنابيو".
وقد أثارت هذه التعديلات جدلا بين المشجعين وأعضاء النادي، حيث يكرم الاسم الحالي سانتياغو برنابيو، الشخصية المحورية في تاريخ ريال مدريد الذي شغل منصب رئيسه من 1943 إلى 1978.
ولا يقتصر تغيير الاسم المحتمل على تبسيط العلامة التجارية فحسب، بل يفتح أيضا الباب أمام فرص الرعاية المحتملة، حيث يمكن إضافة اسم تجاري إلى الملعب، ليكون مصدرا مهما للإيرادات، خاصة بعد الاستثمارات التي تقدر بملايين الدولارات في تجديده مؤخراً.
وعلى الرغم من عدم الإعلان عن أي راعي رسمي، إلا أن هذه الممارسة شائعة في كرة القدم الحديثة، حيث قام عمالقة أوروبا مثل بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي بالفعل بتطبيق نماذج مماثلة.
وعلى الرغم من جهود النادي، فإن أي تغيير نهائي في اسم الملعب سيتطلب موافقة الجمعية العمومية لأعضاء ريال مدريد التي تمثل مصالح أنصار النادي الأكثر ولاء.



هل يتم تغيير اسم "سانتياغو برنابيو" وما هو السبب؟

رياضة

كرة القدم

سانتياغو برنابيو

ريال مدريد

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